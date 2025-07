Max Verstappen snakker for første gang om sparkingen av Christian Horner

HQ

Da treningen til Belgias Grand Prix startet på fredag, hadde Max Verstappen ikke noe annet valg enn å sette seg ned med pressen og endelig kommentere sparkingen av Red Bull Racing-sjef Christian Horner, midt i ryktene om et nag mellom de to, der noen mener at innflytelsen til Max, og hans far Jos Verstappen, spilte en stor rolle i Horners avskjed.

Han la ikke skjul på det: "Jeg tror folk kan ha forskjellige meninger her og der, og jeg forventer faktisk at det vil skje, for hvis alle alltid er enige, er det et problem. Du må ha forskjellige meninger" (via Motorsport).

Han bagatelliserte imidlertid betydningen av hans exit. "Jeg tror ikke det vil ha noe som helst å si for min beslutning i fremtiden, og det eneste som betyr noe er at vi jobber med bilen og gjør den så rask som mulig. De siste halvannet årene har ikke vært det vi ønsker å være. Nå prøver vi å være litt mer konkurransedyktige i år, men helt sikkert også med det nye reglementet."

Han forklarte imidlertid ikke helt hvordan han reagerte da han hørte nyheten (heller enn "i denne verden kan slike ting skje". "Uansett hva de bestemmer seg for, er det deres fulle rett å gjøre hva de vil".

Han innrømmet imidlertid at når han ser tilbake, selv om "det ikke gir mening" etter hans mening, "setter man pris på de 20 årene", og la til at "han fremdeles er som en andre familie for meg".

Verstappen antydet også at han kommer til å bli hos Red Bull lenger enn denne sesongen, etter ryktene om en endring:"Det er også en mulighet for at jeg ikke våkner opp i morgen. Så da blir det ikke noe kjøring i det hele tatt. Så livet er uforutsigbart. Men generelt sett er jeg veldig fornøyd der jeg er nå", og minnet om at han fortsatt håper å kjøre der til slutten av karrieren.