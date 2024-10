Serie 5 og 6 av PUBG Global Series vil bli avholdt i Thailand

HQ

Vi er bare et par uker unna neste PUBG Global Series -sesong som finner sted. Series 5 er satt til å bli avholdt mellom 21. og 27. oktober, og vil se 24 lag kjempe om en del av en premiepott på $ 300,000 XNUMX, alt på et personlig arrangement i Bangkok, Thailand.

Med all denne informasjonen i bakhodet har Krafton nå bekreftet et utdrag av informasjon for Series 6 også. I et innlegg på X blir vi fortalt at oppfølgingsserien også vil bli avholdt i Bangkok, hvor vi forventer at den vil bli avholdt i begynnelsen av november med samme mengde penger på linjen.

Disse to turneringene blir sesongens siste før premieren Global Championship i desember. Selv om dette store arrangementet ikke vil bli avholdt i Thailand, vil det forbli i Asia ved i stedet å skifte gir til Malaysias hovedstad Kuala Lumpur, med kvalifiserte lag som ønsker å snappe en del av en premiepott på 1,5 millioner dollar.