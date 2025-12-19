Serie A-kampen mellom Milan og Como spilles i Australia som planlagt

HQ

Det er offisielt: AC Milan og Como reiser til Perth, Australia, for å spille en fotballkamp 8. februar. Til tross for økende press og en rekke betingelser fra det asiatiske fotballforbundet, bekreftet Serie A-president Ezio Maria Simoncelli til Mediaset i Riyadh, før den italienske supercupen, at kampen vil bli spilt i Perth som planlagt, etter "et hjertelig møte med (Gianni) Infantino", FIFA-president.

For en uke siden kom det rapporter om at kampen kunne bli avlyst, på grunn av "upraktiske" betingelser fra AFC, som å tvinge frem italienske dommere og i stedet bruke asiatiske dommere. "Jeg snakket med (Pierluigi) Collina, som ga meg gode forsikringer om de asiatiske dommerne, og ga meg noen navn av høyt kaliber" (sa Simoncelli, med henvisning til formannen i FIFAs dommerkomité). "Denne betingelsen var den vanskeligste, men vi vil akseptere den. Det er andre spørsmål som vi vil løse i løpet av de kommende dagene. Dommerne vil være asiatiske."

Kampen ble annonsert i Australia på grunn av at San Siro, Milanos stadion, ikke var tilgjengelig, ettersom det skal være arena for åpningsseremonien til de olympiske vinterlekene i februar 2026. Det blir den første kampen fra en europeisk fotballiga som spilles i utlandet.

Et lignende tilfelle skjedde i Spania med en foreslått kamp mellom Villarreal og FC Barcelona, som skulle spilles i Miami. Avgjørelsen var imidlertid rent kommersiell, presset frem av LaLiga-presidenten, og var ikke et svar på en nødvendighet som at det ikke fantes et stadion tilgjengelig. Den ble senere avlyst etter at arrangøren snudde på grunn av motreaksjoner fra fansen, og kampen vil bli spilt i Villarreal som vanlig søndag 21. desember.