Serverne for The Day Before stenges ned i januar

Etter at The Day Before ble trukket fra Steam, spekulerte vi i at det ikke ville ta lang tid før spillets servere offisielt ble stengt. Det viser seg at vi hadde rett, for spillets servere stenges 22. januar, bare 45 dager etter lanseringen av Early Access.

I en uttalelse fra utvikleren Fntastic heter det: "Vi beklager å måtte informere deg om at utviklingsselskapet Fntastic offisielt har avsluttet sin virksomhet, og som et resultat av dette vil The Day Before bli pensjonert og serverne vil bli slått av 22. januar 2024."

Heldigvis avslører den fullstendige uttalelsen også at Steam-brukere som ennå ikke har søkt om refusjon, vil bli refundert en gang i nær fremtid.