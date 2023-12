The Day Before er fjernet fra Steam

HQ

Det har mildt sagt vært en tøff lansering for The Day Before. Brukeranmeldelser på Steam gikk hardt ut mot spillet så snart det ble gjort tilgjengelig, og i går rapporterte vi at utvikleren av spillet, Fntastic, hadde blitt lagt ned bare noen dager etter lanseringen.

Hvis du går til spillets Steam-butikkside finner du ingen knapp for å kjøpe det. Det har i all stillhet blitt fjernet fra markedsplassen, og det er lite sannsynlig at det kommer tilbake. På sett og vis kan dette få noen av eierne av The Day Before til å revurdere en refusjonsforespørsel, ettersom de sitter på litt spillhistorie.

Fntastic sa at serverne ville forbli åpne for spillet inntil videre, men siden det er fjernet fra Steam kan vi ikke forestille oss at serverne kommer til å være åpne lenge. Det ser ikke ut til at det kommer til å bli noen forsoningsbue her.