Sesonger på vei til Fallout Shelter

Fallout Shelter på mobiler får en ny stor oppgradering når Bethesda bringer en sesongspillmekanikk til spillet. Dette gjøres ved å ha separate hvelv som kjører innenfor begrensede tidsluker, hver med et tema, med nye temautfordringer, men også nye belønninger for å nå ulike milepæler.

Inspirert av Vault-Tecs eksperimenter introduserer Seasons tidsbegrensede Vaults i spillet, som er helt atskilt fra din opprinnelige Vault. Hver Season vil ha et unikt tema, med nye utfordringer og belønninger etter hvert som spillerne når ulike milepæler.

Fallout Shelter var opprinnelig et spill for mobil i maurgårdsvisning som kom ut i 2015, og senere ble utgitt på PC, og setter deg i setet til en oppsynsmann for et Fallout hvelv, der du administrerer mat, vann og grunnleggende behov for beboerne dine, samtidig som du beskytter det mot plyndrere og monstre. Det har noen tilknytninger til Fallout 4 og andre Fallout -spill i form av karakterer, og har oppdrag som kan kjøres for å få håndverksutstyr, tegninger for våpen og tematikk, og tilbyr et overraskende allsidig spill, samtidig som det ikke har en slutt slik vi kjenner det fra de fleste spill.

Fallout Shelter har hatt mer enn 230 millioner nedlastinger per juni 2025.