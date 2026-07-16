Seven Noen uker før lanseringen har « The Blood of Dawnwalker nådd «gold»-status

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Det er nøyaktig syv uker til vi kan spille utvikleren Rebel Wolves' debutspill, da The Blood of Dawnwalker forventes å lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 3. september. Vi bør nok fjerne ordet «forventes» fra den setningen, siden lanseringen nå er så godt som bekreftet.

I et innlegg på sosiale medier avsløres det at The Blood of Dawnwalker har «gått gull» og nå er klar til å bli trykket på plater og fysiske medier, og dermed er i en tilstand der Rebel Wolves gjerne vil gi den til fansen.

Kort sagt, forvent ikke noen forsinkelser for spillet på dette tidspunktet, spesielt når man tar i betraktning at spillet befinner seg i et utgivelsesvindu der det kan blomstre og unngå minefeltet av lanseringer som er planlagt senere i september og tidlig i oktober.

For mer om « The Blood of Dawnwalker har vi nylig prøvespilt spillet, og du kan lese vår fullstendige forhåndsomtale av prosjektet her.