Seven Noen uker før lanseringen har « The Blood of Dawnwalker nådd «gold»-status
Rebel Wolves' debutspill er klart for lansering, og bekymringene for eventuelle forsinkelser er så godt som borte.
Det er nøyaktig syv uker til vi kan spille utvikleren Rebel Wolves' debutspill, da The Blood of Dawnwalker forventes å lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 3. september. Vi bør nok fjerne ordet «forventes» fra den setningen, siden lanseringen nå er så godt som bekreftet.
I et innlegg på sosiale medier avsløres det at The Blood of Dawnwalker har «gått gull» og nå er klar til å bli trykket på plater og fysiske medier, og dermed er i en tilstand der Rebel Wolves gjerne vil gi den til fansen.
Kort sagt, forvent ikke noen forsinkelser for spillet på dette tidspunktet, spesielt når man tar i betraktning at spillet befinner seg i et utgivelsesvindu der det kan blomstre og unngå minefeltet av lanseringer som er planlagt senere i september og tidlig i oktober.
For mer om « The Blood of Dawnwalker har vi nylig prøvespilt spillet, og du kan lese vår fullstendige forhåndsomtale av prosjektet her.