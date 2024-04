Severance Sesong 2 er ferdig innspilt

Vi har allerede fått et tidlig glimt av Severance sesong 2 tidligere i år, men ellers har serien, som følger en gruppe mennesker som bestemmer seg for å skille jobb-jeget fra sitt vanlige jeg, forblitt innhyllet i mystikk.

Vi skal ikke komme inn på spoilere her, men sesong 1 etterlot oss med en massiv cliffhanger, noe som har gjort fansen enda mer sultne på å se hva som kommer videre. Hvis du ennå ikke har sett den første sesongen, er det en av de få tingene som er verdt å registrere seg på Apple TV for, da den har fått strålende anmeldelser siden den først hadde premiere.

Vi er ikke sikre på hvor sesong 2 vil gå, men den forventes å komme senere i år. Med The Bear sesong 3, House of the Dragon sesong 2, Shogun som allerede har blitt sendt, og Severance sesong 2 som kommer, tegner 2024 til å bli et år med gylden TV.