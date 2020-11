Shadow of Mordor-serverne legges ned i desember

Du ser på Annonser

Om du enda ikke har alle Trophies/Achievements i Middle-earth: Shadow of Mordor, og vil ha dem, bør du i hvert fall sørge for å få "Rapid in Blood"-trofeet (som du får ved å fullføre et Vendetta-oppdrag) før slutten av året. Gjennom flere digitale plattformer, som PS Store, har nemlig Monolith annonsert at de legger ned serverne til Shadow of Mordor den 31. desember.

Dette betyr at Vendetta-oppdragene, ledertavlene og muligheten til å overføre ditt Nemesis-system fra Shadow of Mordor til Shadow of War, forsvinner. Resten av spillet er dog uberørt.