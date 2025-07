Shadow of the Colossus regissør: "Spillmekanikkens æra er over"

HQ

Shadow of the Colossus Fumito Ueda, regissør for The Last Guardian, mener at vi lever i en tid der vi ikke trenger nye mekanikker i hvert eneste spill vi spiller. I stedet tror Ueda at vi vil se flere spill som forbedrer det som allerede finnes.

I en samtale med DenfaminicoGamer snakket Ueda om sin reaksjon på Katamari-skaperen Keita Takahashis nyeste spill. "Jeg tenkte nok at 'spillmekanikkens æra er over'," sa han. "Jeg lurer på om vi ikke lenger er i en tid der vi trenger å tilby nye enheter eller ny spillmekanikk i hvert eneste spill."

"Han har sagt dette siden Journey," la Takahashi til. Ueda fulgte opp med å si "Selv om mekanikken ikke er ny, kan du fokusere på følelsen og kunsten. Enten du liker det eller ikke, er det bedre å skjerpe den eksisterende mekanikken."

Ueda jobber for tiden med et spill med tittelen Project Robot, som fortsatt er innhyllet i mystikk. Det ble avslørt i fjor, men bortsett fra en kort teaser har vi egentlig ingen konkret informasjon om det. Ut fra Uedas ord her, bør vi kanskje ikke forvente at det oppfinner hjulet helt på nytt.