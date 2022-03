Shadow Warrior 3 og Crysis klare for PlayStation Now

HQ

Allerede i starten av forrige uke kunngjorde Sony og Flying Wild Hog at Shadow Warrior 3 vil lanseres rett på PlayStation Now i morgen, men det blir selvsagt ikke det eneste spillet som kommer til tjenesten.

Nå kan Sony fortelle at også Crysis Remastered, Relicta og Chicken Police - Paint It Red blir en del av PlayStation Now sammen med Shadow Warrior 3 i morgen. Samtidig bemerkes det at sistnevnte kun blir der frem til den 4. juli, så grip muligheten mens du kan.