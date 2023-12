Shaheen vil ha hevn i Tekken 8-gameplay

HQ

Det er bare fem uker til lanseringen av Tekken 8, så Bandai Namco har allerede vist oss hva de fleste fighterne vil by på den 26. januar. Nå er det på tide å stryke enda en fra listen.

Dagens gameplaytrailer fra Tekken 8 gir oss et detaljert innblikk i Shaheens makeover og nye angrep, samtidig som den gjør det klart at han fortsatt er ute etter hevn. Han er dessverre ikke en del av demoen som PlayStation 5-spillere kan glede seg over akkurat nå før PC- og Xbox Series-eiere blir med i morgen, men jeg tipper at denne traileren vil friste noen av dere til å prøve ham i det ferdige spillet neste måned.