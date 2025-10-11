Shanghai Masters-finalen mellom fetterne Vacherot og Rinderknech viser at tennis også kan være uforutsigbart

HQ

Shanghai Masters 2025 vil, uansett hvordan det ender på søndag, bli husket som en av de mest overraskende Masters 1000-turneringene gjennom tidene, og et bevis på at herretennis ikke alltid er et to- eller trehestersløp. Få kunne ha forutsett at den 30 år gamle franske spilleren Arthur Rinderknech, rangert som nummer 54 i verden, skulle overgå toppspillere som Alexander Zverev(nr. 3 i verden), Jiri Lehecka, Felix Auger-Aliassime og til slutt Daniil Medvedev i finalen i Chinese Masters 1000, den største finalen i hans karriere.

Men det absolutt ingen forventet var at Rinderknechs fetter, monegaskiske Valentin Vacherot, som nesten ikke kvalifiserte seg til turneringen, skulle bli hans rival i finalen, og eliminere Holger Rune i kvartfinalen og til og med Novak Djokovic: Det var allerede den første semifinalen noensinne for Vacherot, en spiller som startet konkurransen rangert som nummer 204 i verden og som vil ende, i det minste, som verdens nummer 58 som finalist i Shanghai.

For å nå så langt beseiret Vacherot kanskje tidenes beste spiller, Novak Djokovic, som har hatt smerter og ubehag hele turneringen, og ba om flere medisinske timeouts med smerter i hoftene. Vacherot, som leste rommet, feiret ikke da han vant, til tross for den enorme prestasjonen, men Djokovic gratulerte sportslig og sa at han fortjente det.

Vacherot har allerede blitt den lavest rangerte spilleren som noensinne har nådd en Masters 1000-finale i den åpne æraen (siden 1990), og har dermed passert Andrey Pavel, verdens nr. 191 i Paris Masters 2003. Vil han også bli den lavest rangerte Masters-mesteren? Den rekorden innehas for øyeblikket av Borna Ćorić, som var rangert som nummer 152 i Cincinnati 2022.

Foran ham ligger fetteren Rinderknech, som heller aldri har vunnet en ATP-tittel, og som bare har nådd en annen finale, en Adelaide International 250 i 2022. Uansett hvem som vinner, forblir tittelen i familien...