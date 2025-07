Shapes 2 forlater Early Access og lanseres i november

HQ

Utvikler Tobias Springer har nettopp avslørt at deres fabrikkautomatiseringsoppfølger Shapez 2 vil gå ut av Early Access og debutere i sin 1.0-lanseringstilstand så snart i november. Ingen spesifikk dato er gitt, bare vinduet så langt, men vi blir fortalt at denne oppdateringen vil falle sammen med noen få tillegg til spillet, nemlig i form av en ny modus og til og med moddingstøtte.

I en pressemelding blir vi fortalt at Shapez 2 vil inneholde en ny modus som gjør det mulig for spillere å fokusere på å bygge "mer permanente fabrikker ved å sikre at former produsert tidlig forblir relevante i senere stadier." Denne modusen retter seg mot fans av mer tradisjonelle fabrikkbyggingsspill, og ikke nødvendigvis puslespillfansen som utgjør en stor del av Shapez 2s publikum.

Ellers vil modding-støtte gjøre det mulig for fans å bygge sitt eget innhold til spillet, og Steam Achievements vil endelig også bli tilgjengelig for spillet, noe som gir fansen noe annet å jobbe mot og jakte på.

Springer uttalte om 1.0-bygningen: "Vi føler at Shapez 2 allerede er i en veldig solid tilstand. Med de siste oppdateringene og spillets nåværende tilstand ønsker vi å kvitte oss med merkelappen "tidlig tilgang", ettersom vi følte at det kunne antyde at spillet kanskje ikke var klart til å spilles ennå."

Følg med for den endelige datoen.