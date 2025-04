Shapez 2 får gratis Dimension-oppdatering i juni

Som en del av Triple-i Initiative har utvikleren Tobspr nettopp avslørt planer om å støtte fabrikkbyggeren Shapez 2 med det som kalles den "største oppdateringen hittil".

Den ekstra mengden innhold kommer i juni, som en del av en oppdatering kjent som Dimension, med dette settet for å gjøre det mulig for spillere å utvide produksjonslinjene sine til 3D-plattformer i flere nivåer. Det vil også modernisere spillets togsystem, noe som gjør det mer effektivt, samtidig som det inkluderer en kosmetisk overhaling og en båtlast med forbedringer av livskvaliteten også.

Når det gjelder hva disse vil endre i spillet, blir vi fortalt at det vil være nye plattformoppsett, økte transportbåndshastigheter, et omarbeidet brukergrensesnitt og forskjellige andre forbedringer også.

Det skal sies at Shapez 2 fortsatt er i Early Access, og at Dimension -oppdateringen ikke er 1.0-bygget. Det er ennå ikke nevnt noen dato for når spillet vil forlate Early Access. Det vi vet er at Dimension lanseres 2. juni, som en gratis oppdatering, og du kan se traileren nedenfor.