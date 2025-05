Sharp Sumobox Pro CP-LS200

Det var absolutt ikke Soundboks som oppfant konseptet med den slitesterke, vannavstøtende festivalhøyttaleren, som med sitt ikoniske svarte gitter og forsterkerlignende utseende trofast har spilt sammen med tomme ølbokser som en slags seremoniell dekorasjon på de fleste leirer og festivaler. JBl har holdt fanen høyt i flere tiår, og de er på ingen måte den eneste produsenten som konsekvent har lansert en serie med "party"-høyttalere - det er nesten en kategori helt for seg selv.

Dette leder oss ganske naturlig til Sharps Sumobox CP-LS200, en partyhøyttaler som er som skåret ut av det tradisjonelle stykket vi beskrev ovenfor. Til litt over halve prisen av en Soundboks 4 ligger den ganske godt an til å bli en festivalfavoritt - men har den kraften, påliteligheten og batterilevetiden?

Først og fremst er CP-LS200 modellert etter en standard, nesten automatisert festivalhøyttalerkontur. Den veier drøyt 14 kilo, er IPX4-sertifisert, noe som betyr at den tåler lett regn eller å stå i nærheten av et svømmebasseng, og har det tradisjonelle, nesten legendariske matt-sorte eksteriøret og et svart gitter som beskytter selve høyttalerenheten. Med andre ord ser den brukbar ut, men det er ikke akkurat noe prangende ved Sharps tolkning av den klassiske høyttalerformen. Når det er sagt, handler det nesten bare om funksjonalitet med disse høyttalerne.

Batterilevetiden er "bare" 8-10 timer (vår test ga oss 9), som ble oppnådd ved rundt 50-60 % volum, og det positive er at du faktisk kan ta ut 14,8 V-batteriet og erstatte det med et nytt (som koster rundt 100 kr), men det er verdt å tenke på at for eksempel en Soundboks kan gi deg mellom 30 og 40 timer ved 50 % volum, og den mindre JBL PartyBox Club 120 gir deg 12 timer. Det betyr ikke at CP-LS200 er en direkte skuffelse, men den er ikke best i klassen.

På innsiden finner vi to 10" basshøyttalere og to 3" diskanthøyttalere som til sammen produserer 200 W RMS eller en utgangseffekt på 108 dB. Det er ganske mye, spesielt med tanke på at Soundboks 4, som koster dobbelt så mye, "bare" produserer 126 dB, så når det gjelder effekt alene, er det noe å like her. Dessuten er lyden faktisk utmerket. Den er dyp når det trengs, og gir Soulwax-remikser det kicket de trenger, men samtidig er den ikke brutal - det er nok separasjon til å nyte så å si alle musikalske smaker. Kanskje er det fordi tuningen gjøres av en "SAM"-modul fra Devialet selv, som også hele tiden skal vedlikeholde baseeffekten slik at den ikke forvrenger. Uansett er det merkbart.

Du kan koble til via Bluetooth, AUX eller TRS/XLR, og du har faktisk et utmerket utvalg av kontroller via ulike knotter på baksiden som lar deg justere kanalvolum, diskant, bass og etterklang. Disse innstillingene kan også nås via en app, men det er ganske tilfredsstillende å gå helt offline og justere lyden live via disse, så det var en god idé å inkludere dem.

Prisen er £600, noe som faktisk plasserer Sumobox CP-LS200 i en relativt rimelig posisjon, ettersom det er et ganske stort hopp til Soundboks 4, og de større PartyBox -modellene fra JBL ikke går på batteri i det hele tatt. Derfor er denne verdt å anbefale, først og fremst på grunn av lyden, men lengre batterilevetid ved redusert volum bør også være et fokus fremover.

