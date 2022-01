Shenmue: The Animation starter i februar

HQ

Da vi fikk den første traileren fra Adult Swim og Crunchy Roll sin Shenmue-serie i oktober sa de to selskapene at planen var å ha den klar i løpet av 2022. Med et såpass vagt tidsrom trodde nok mange at vi måtte vente en god stund, men det blir altså ikke tilfellet.

Kveldens Shenmue: The Animation-trailer viser ikke bare flere klipp fra serien. Den avslører også at premieren blir den 5. februar på begge streamingtjenestene.