Shift Up melder om rekordinntekter takket være Stellar Blade

Etter lang ventetid fikk PC-spillere endelig tak i Stellar Blade for noen måneder siden, og interessen viste seg å være enorm. Selv om lanseringen i utgangspunktet var litt trøblete, med spillet låst til land som hadde PSN-tilgang, overbeviste utvikleren Shift Up til slutt Sony om å lansere det globalt, et trekk som raskt betalte seg.

PC-versjonen solgte i et forrykende tempo, nesten 20 ganger raskere enn på PlayStation 5. Dette gjenspeiles tydelig i Shift Ups nylig offentliggjorte kvartalsrapport, som stolt kunne vise frem den høyeste omsetningen noensinne, svimlende 112 milliarder won/81 millioner dollar, hvorav halvparten kom direkte fra salget på Stellar Blade.

Sammenlignet med samme periode i fjor økte inntektene med 154 %, og med hele 837 % sammenlignet med forrige kvartal. På årsbasis er det en økning på 72 %, og fra kvartal til kvartal 166 %. Med slike tall er det ikke rart at Sony nå skifter strategi og, i likhet med Microsoft, omfavner en fullstendig multiplattformtilnærming fremover?

Har du spilt Stellar Blade på PC, og hva synes du om Sonys satsing på flere plattformer?