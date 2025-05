Shift Up tar regionlåsingsproblemene i egne hender

HQ

Her om dagen rapporterte vi at den etterlengtede PC-utgivelsen av Stellar Blade viste seg å være noe av en kalddusj for mange fans. Ikke bare kom det med DRM i form av det forhatte Denuvo-systemet, men enda mer bemerkelsesverdig var det at spillet var regionslåst i over 130 land.

Sony har tilsynelatende vist liten bekymring for problemet, noe som har ført til at spillets utvikler, Shift Up, har tatt saken i egne hender. I et innlegg på sosiale medier bekreftet de at de "gjør sitt beste" for å løse situasjonen og gjøre det mulig for fans over hele verden å spille PC-versjonen av Stellar Blade. På X skrev de :

"Vi diskuterer regionlås-problemet nøye med utgiveren og gjør vårt BESTE for å løse det meste av det så snart som mulig. PSN-tilkobling er helt valgfritt og ALDRI påkrevd."

De presiserte også at en PSN-tilkobling er helt valgfri og ikke nødvendig for å spille. Denuvo er imidlertid fortsatt på plass, noe som fortsetter å frustrere mange spillere - selv om Shift Up insisterer på at beskyttelsen er optimalisert for å unngå å påvirke ytelsen.