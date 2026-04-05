Shigeru Miyamoto forklarer hvordan Wart fant veien inn i The Super Mario Galaxy Movie

Av alle karakterene som vi sannsynligvis ville se i The Super Mario Galaxy Movie, var det svært få av oss som kunne ha gjettet at Wart ville dukke opp før han ble avslørt. Antagonisten fra Super Mario Bros. 2 får kanskje ikke mye kjærlighet fra Nintendo i disse dager, men hans cameo beviste filmens forpliktelse til å holde spillernes øyne åpne, ettersom de aldri vet hvem som kan dukke opp på skjermen neste gang.

I et intervju med Polygon (i samme intervju som han knuste håpet om en Super Smash Bros.-film) forklarte Shigeru Miyamoto hvorfor Wart kom tilbake, og hvorfor han får så lite oppmerksomhet i disse dager.

"I Super Mario Bros.-verdenen finnes 'Land'-serien. Og så er det Super Mario Bros. 2, der Wart er fra. Dette er figurer som spesifikt bare eksisterer i Super Mario Bros. 2-verdenen, og likevel er dette figurer som jeg likte veldig godt. Det er også Birdo, som er litt som Yoshi, men ikke som Yoshi. Jeg liker virkelig de figurene. Da jeg fikk forslaget fra Illumination om å bruke noen av disse figurene, sa jeg: "Å, flott. Jeg vil gjerne se dem i andre medier.' Så det var en god idé", sier Miyamoto.

Illumination-sjef Chris Meledandri la til: "Jeg tror det var vår manusforfatter, Matt Fogel, som først kom opp med ideen om å bruke Wart i filmen. Men det som er fantastisk med prosessen med å lage disse filmene, er at teamene våre er fylt med Nintendo-fans. Folk kommer med ideer som går tilbake til favorittfigurene deres. Prosessen med å lage filmen er alltid en prosess der disse ideene dukker opp, og så har vi denne morsomme diskusjonen om de passer? Hvordan kan de passe? Føles det riktig for Miyamoto-san? Men vi var veldig fornøyde med hvordan Wart til slutt ble realisert i filmen."

Er Warts cameo avgjørende for The Super Mario Galaxy Movie? Nei, egentlig ikke, men det er et fint nikk til de som husker ham godt (eller kanskje ikke så godt, med tanke på hans skurkaktige fortid). For flere tanker om The Super Mario Galaxy Movie, sjekk ut vår anmeldelse her.