Shigeru Miyamoto forklarer Nintendos strategi for å introdusere figurene sine for nye målgrupper

Ingen ble vel spesielt overrasket, men The Super Mario Bros. Movie ble en fenomenal suksess, noe som selvfølgelig betyr oppfølgere, med The Super Mario Galaxy Movie som har premiere på kino i april. Og det er flere prosjekter på gang, ikke minst en Zelda -film.

I et japansk intervju (oversatt av Bluesky bruker Erasu) om Nintendo Museum med Shigeru Miyamoto selv, forteller han litt om hvorfor disse prosjektene er så viktige, og gir også et interessant innblikk i hvordan han ser på spill og bevaring av dem for fremtiden, der :

"Til syvende og sist er det IP-er som folk husker. Spill blir foreldet når nye versjoner kommer ut. Men det er utrolig trist. Vi startet videoproduksjon delvis på grunn av denne tristheten - å se våre kreasjoner bli spillbare bare på Virtual Console.

"Selv det å gjøre dem spillbare på et museum har sine begrensninger, men videoinnhold kan vare evig."

Han fortsetter med å snakke om Nintendo Museum og hvor viktig det er å ikke legge alle eggene i én kurv:

"Men for å hjelpe folk til å forstå Nintendo som en helhet, bestemte vi oss for at den beste tilnærmingen var å vise dem IP-ene, så vi opprettet dette området. Nå bruker vi det som en inngangsport for å introdusere disse IPene og bringe folk tilbake til Nintendo-spill, på samme måte som IPer, temaparker og filmer gjør. Når vi ser fremover, ser vi for oss å skape enda mer overbevisende ting, selv om spill åpenbart er en del av det større Nintendo-IP-merket. Vi håper å se på det som et rom der alle slags ting kan innlemmes."

Det relativt nye Nintendo Museum (som ligger i Kyoto) spiller en viktig rolle ved siden av filmer og andre medier, og bidrar til å utvide Nintendos appell. Miyamoto avslutter :

"Jeg ser for meg at flere og flere av disse tingene vil samle seg, slik at Nintendo i seg selv blir en stor merkevare. Jeg sier alltid at temaet vårt er å "skape grunner for folk til å velge Nintendo". Jeg drømmer om en verden der samtalen når et barn begynner i første klasse ikke er "Hvilket spill skal vi kjøpe?", men heller "Når du begynner i første klasse, skal vi kjøpe en Nintendo til deg.""

Kort sagt ser det ut til at vi kan se frem til en fremtid der Nintendo sakte, men sikkert ekspanderer inn i flere områder for å holde seg relevante og sikre at folk har et forhold til de mange figurene deres. Hva synes du om Miyamotos resonnement?