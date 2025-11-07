Shigeru Miyamoto sier at det er mulig at ingen Nintendo-spill noen gang vil slå Mario Kart i salg

HQ

Ingen har gått glipp av at Mario Kart 8 Deluxe og Mario Kart World selger som bare det, og med unntak av det medfølgende Wii Sports er det nå Nintendos bestselgende tittel noensinne. Men vil det alltid være slik? I forbindelse med Nintendos halvårsrapport denne uken ble dette diskutert i en Q&A (via Nintendo Wire).

Bransjelegenden Shigeru Miyamoto svarte med å si at Nintendo alltid jobber ut fra premisset om at det ikke finnes noen grenser (oversatt med Bing AI) :

"Vi tror det fortsatt er mange uutnyttede markeder rundt om i verden. Selv om Mario Kart har oppnådd bemerkelsesverdig suksess, anser vi det ikke som taket. Vi fortsetter å utfordre oss selv kreativt, og vi tror at med de rette ideene og den rette gjennomføringen er det mulig for fremtidige titler å overgå selv Mario Karts prestasjoner. Vår tankegang er at det ikke finnes noen grenser."

Men det betyr ikke nødvendigvis at det vil skje. Og Miyamoto ser ut til å innse at seriens eksepsjonelle popularitet gjør det utrolig vanskelig å lykkes :

"Hvis noen av Nintendos IP eller systemer blir allment akseptert av forbrukerne som noe 'aldri før sett', er det en mulighet for at vi kan oppnå tall som går utover grensene for underholdning. Men selv om en slik situasjon skulle oppstå, vil Mario Kart sannsynligvis fortsette å selge enda mer på den arenaen, så det kan hende at det aldri blir overgått."

Hva tror du når vi ser tilbake om ti år - vil noe spill fra Nintendo selv ha solgt mer enn Mario Kart?