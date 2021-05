Du ser på Annonser

I fjor sommer ga Atlus ut Persona 4: Golden på Steam, noe som ga mange spillere muligheten til å oppdage den sterke JRPG-tittelen for første gang da den endelig ble tilgjengelig på noe annet enn PS Vita. Det skal riktignok sies at utviklerne ikke la veldig mye arbeid ned i PC-versjonen, men de lyktes likevel svært godt med sitt arbeid. For oss er det å bevare gamle spill viktigere enn å selge mange eksemplarer, og nå kan alle som ønsker å spille Persona 4 lett gjøre det ved hjelp av en datamaskin.

Det faktum at Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster nå lanseres på PlayStation 4, Nintendo Switch og PC er fantastiske nyheter fra et spillbevaringsperspektiv. Den høye prisen plasserer derimot tittelen på linje med nye AAA-titler, noe som er vanskelig å forsvare når du ser hva Atlus har gjort når de nå bringer tilbake dette eventyret. Ettersom spillet har rundt 80 timers spilletid og flere avslutninger som kan utforskes, vil du på den ene siden få ganske mye spilling for pengene. På den andre siden har utviklerne klart å snike inn DLC i en egen separat pakke, noe som gir en ganske dårlig bismak hvis du spør meg.

Setter vi imidlertid den diskusjonen til side, er Shin Megami Tensei III: Nocturne unektelig et spill som var forut for sin tid. Atlus forteller en kompleks historie om verdens ende og gjenfødelse. Vi starter ferden som en enkel student som er heldig nok til å unnslippe menneskehetens fall med noen få klassekamerater, før de ender opp som leketøy for høyere makter. Det er lett å se hvorfor Nocturne har fascinert så mange spillere opp gjennom årene, for her kan du fortape deg i en unik og veldig annerledes postapokalyptisk atmosfære som svinger mellom grenseløs ambisjon og ren håpløshet.

Du ser på Annonser

Shin Megami Tensei III: Nocturne bruker sitt eget språk for å snakke kryptisk om karakterklasser, tidevann eller livsenergi. Siden de fleste av nøkkelrollefigurene snakker med seg selv er det ingen enkel jobb å følge spillets instruksjoner, særlig til å begynne med. Men så snart du kommer deg gjennom den merkelige terminologien vil spillet diskutere filosofiske verdensbilder og komplekse motivasjoner. Samtidig blir vi gitt kraft til å forme vår egen fremtid, men for å stå opp for sine egne idealer trenger du enda sterkere viljestyrke.

Hvis du vil (gjen)oppleve Shin Megami Tensei III i dag bør du rydde kalenderen, for spillet har veldig gjentakende gameplay (grinding). I de fleste områder vil du jevnlig bli angrepet av tilfeldige grupper med monstre som kjemper mot deg i turbaserte kamper. Denne RPG-en inkluderer nesten 200 demoner med individuelle styrker, evner og passive egenskaper. I 2005 fantes ingen enkle og komfortable funksjoner som fortalte oss hvilke angrep man burde bruke for å få en fordel, og det er nettopp derfor du bør ta notater for ikke å miste oversikten, med mindre du vil gjøre deg avhengig av en fan-wiki mens du spiller.

Shin Megami Tenseis kampsystem kan på sett og vis minne om det vi er vant med fra Pokémon. Hvis du utnytter svakheter eller får inn et kraftig slag gjør du større skade samtidig som du forlenger omgangen din. Hvis du derimot bommer på målet eller angrepet ikke har noen effekt, vil du miste en handling og motstanderens omgang vil begynne tidligere. Etter hvert som spillet går fremover vil demonenes nivå øke, de vil lære nye evner, og noen vil til og med utvikle seg til forskjellige utgaver av seg selv. Bare vær forberedt på lange økter med grinding, for det å gå opp i nivå er ikke gjort i en fei.

For å vinne nye allierte må du overbevise motstanderen om å bli med i gruppen din. Dette avhenger ofte av flaks og hvorvidt fiender gir etter for sjarmoffensiven din (og gaver du eventuelt tilbyr). Dette er også grunnen til at spillet introduserer deg for et par hendige evner som kan hjelpe deg i forhandlingene. Likevel vil du bruke mye tid på systemet, og det er flere subtiliteter her som spillet ikke forklarer særlig tydelig.

Du kan videreutvikle progresjonen med rollefiguren din ytterligere inne i Cathedral of Shadows, hvor du fusjonerer to demoner for å skape enda sterkere skapninger. Ved å videreføre visse evner kan ekstremt sterke slåsskjemper avles frem om du bare forbereder deg godt nok. Ettersom Shin Megami Tensei III: Nocturne har en høy vanskelighetsgrad bør du absolutt gjøre deg kjent med systemet for å ha en brukbar tropp av kampklare demoner på din side som vil kjempe for dine idealer. Selv om den presenteres litt annerledes, benytter Persona-spillene seg fortsatt av den samme mekanikken.

Du ser på Annonser

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster gjør ingen forandringer når det kommer til skalaen på spillet eller mekanikkene, men presentasjonen har fått litt oppmerksomhet. Den gamle PS2-grafikken er nå i full HD, mens omgivelser og figurmodeller fortsatt ser ut som 3D-polygoner som ikke har hengt med i tiden. Språkvalg på engelsk og japansk er delvis tilgjengelig, men det er ikke på et nivå som behøver mer oppmerksomhet. Det er derimot verdt å nevne at undertekster på engelsk, fransk, italiensk, tysk og spansk vil gjøre det lettere for mange europeere å komme i gang med spillet.

En funksjon som er særlig nyttig er Suspend-funksjonen som lar deg avbryte og avslutte spillet nesten når som helst uten å måtte lete etter et manuelt lagringspunkt. I tillegg kommer Atlus med gratis oppdateringer med ekstra komfortfunksjoner og en lettere vanskelighetsgrad ved lansering. Hvis du gir utviklerne litt mer penger får du også tilgang til en crossover-figur og to DLC-områder som gir deg erfaringspoeng og penger i spillet. Dette sparer deg for mye tid, noe som er dårlig nytt for de som bare kjøper standardversjonen.

Helhetlig sett er Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster en lite iøynefallende ny lansering. De utdaterte spillmekanikkene og den arkaiske presentasjonen fra forrige tiår gjør det vanskelig å anbefale spillet til nye spillere, skjønt historien og dens apokalyptiske symbolisme vil fortsatt inspirere noen. Hvis man vil ta en reise tilbake i tid og i historien til SMT-serien får du muligheten til dette 25. mai. Hvis du derimot bare er på jakt etter et nytt japansk rollespill vil du finne bedre alternativ til samme prislappen.