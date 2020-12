Shiny Celebi inntar Pokémon Go denne uka

Du ser på Annonser

Fra og med i dag vil Pokémon Go-spillere kunne møte på og fange en Shiny versjon av Celeby. Shiny Celeby er tilgjengelig som del av en ny research og er kun tilgjengelig i en begrenset periode. Dette skjer i sammenheng med premieren av filmen Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle.

I spillets nye Special Research er det Team Rockets Jessie og James som guider deg. Det onde paret returnerer også til deres Meowth-ballong i en begrenset periode og er utstyrt med nye Shadow Pokémon. Du kan også få tak i nye avatar-ting som er inspirert av Jessie og James' utseende i den kommende filmen.

Flere detaljer om oppdateringen finner du her.