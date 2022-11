HQ

Ship of Fools er det første spillet fra kanadiske Fika Productions, og det er en utfordrende og ganske underholdende co-op roguelite for to spillere. Det store fyret, som en gang voktet havet, har gått i stykker og derfor har alle slags sjømonstre, både over og under havnivå, dukket opp og en storm av ondskap kommer over landet.

Man tar rollen som The Fools; de eneste to idiotene som er dumme nok til å trosse havet idet du og eventuelt en venn går om bord på skipet The Stormrider i et forsøk på å krysse havet for å nå fyret. Underveis kjemper du mot mange sjømonstre og går på oppdagelsesferd på ukjente øyer.

I begynnelsen blir du stille og rolig kjent med mekanikken i spillet. Du lærer å bruke kanoner, lade dem med ammunisjon, samle bytte og reparere skadene forårsaket av fiendene. Tanken "det er da lett nok" krysser hodet, men du kommer raskt inn på andre tanker når du plutselig blir angrepet fra alle vinkler av uhyrlige monstre, hvoretter du sekunder senere ser deg selv skylt opp på stranden. Så er det på'n igjen fra begynnelsen, og dette vil du nok oppleve mange, mange ganger.

Tross alt er det akkurat det som er en roguelites natur; nemlig at døden er ens beste venn på veien mot suksess. Du spiller, dør, spiller, dør, spiller og dør igjen og igjen mens du oppgraderer det lille skipet ditt og våpnene dine slik at du sakte men sikkert når lenger og lenger hver gang du prøver. Spillet er forskjellige for hvert forsøk da innholdet genereres tilfeldig, men resultatet er også at det ikke er det mest varierte gameplayet.

Du kan mene mye om denne sjangeren, men Ship of Fools er et av de mer sjarmerende i sitt slag, og det er tydelig laget med tanke på samarbeid. Ens lille skip blir angrepet fra alle vinkler, og du kan bare være på ett sted om gangen, så å slå seg sammen med en venn er definitivt en god idé, slikt at dere er to om å bemanne det lille skipets kanoner, samle tyvegods, sparke monsterrumpe hvis de klatrer opp på skipet deres, og to om å forhindre at skipet synker ved å reparere det underveis. Det er klart best når dere er to - enten lokalt eller på nett.

Du kan ikke se at dette er Fika Productions sitt første spill, da det er ganske velfungerende og polert. Spillet er godt satt sammen og det fungerer som det skal, selv om det kan bli litt for hektisk litt for fort - spesielt hvis du spiller alene. Den visuelle stilen er fin og grafikken ser nesten håndtegnet ut og det er definitivt sjarmerende. Lydsiden er også god og passer spillets stil veldig godt.

Ship of Fools er et sjarmerende lite spill bygget med fokus på samarbeid og inspirert av klassiske roguelites. Det kan spilles alene, men det blir fort hektisk, så det er definitivt best med en venn, et familiemedlem eller noen andre som ikke har noe imot å bli satt under press ombord på The Stormrider.