Shōgun kommer neppe til å få en andre sesong.

Shōgun er TV-suksessen alle snakker om akkurat nå. Med smart manus, godt tempo og massevis av spenning i de minste øyeblikk, har den trukket millioner av seere på bare noen få episoder.

Allerede nå ønsker folk at dette skal bli den nye megasuksessen som inntar skjermene våre i mange år fremover, men folkene bak serien er ikke engang sikre på at de kommer til å jobbe med en sesong to. Co-showrunners Rachel Kondo og Justin Marks sa følgende da de ble spurt om en andre sesong:

"Vi tok historien til slutten av boken og satte punktum på slutten av setningen. Vi elsker hvordan boken slutter; det var en av grunnene til at vi begge visste at vi ville gjøre det - og vi endte på akkurat det stedet," sa Marks.

"Du vet, vi lagde også denne serien for så lenge siden på grunn av den lange etterarbeidet. Det er ikke som en vanlig TV-serie, og hvis vi hadde vært i en slik situasjon og promotert den, ville vi ikke bare vært i forfatterrommet allerede, vi ville vært på settet og spilt inn sesong to nå."

Så en andre sesong er altså usannsynlig. Alt avhenger av hva studioene sier, men med tanke på at kildematerialet var helt ferdig etter første sesong, kan Shōgun sesong 2 komme til å se veldig annerledes ut.