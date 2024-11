Shopify Rebellion er Valorant Champions tour Game Changers-mestere to ganger på rad

HQ

Med tanke på at G2 Gozen i utgangspunktet ikke hadde tapt en Valorant -turnering siden de kom til kort i 2023 Game Changers Championship, ville mange ha sett på det europeiske laget som favoritt for 2024 Championship. Men til tross for en sterk innsats klarte ikke G2 Gozen å nå helt til topps, men endte nok en gang på tredjeplass og ble slått ut av turneringen av finalelagene Shopify Rebellion og MIBR GC.

Finalen som ble spilt i går var en ganske dominerende oppvisning fra Shopify Rebellion, som etter et 2024 som dominerte den nordamerikanske scenen, også gikk til topps i dette fremste internasjonale arrangementet, der de ikke bare ble kalt 2024-mestere, men også back-to-back-mestere etter en seier i 2023-arrangementet for et år siden.

Dette resultatet har sett Shopify Rebellion beholde kronen og drar hjem med $ 180,000 XNUMX i premiepenger også, og setter nå også presedens for en sjanse til å fullføre en sjelden trepeat, noe vi vil holde øye med neste år for å se hvordan denne talentfulle listen fortsetter å trives i den konkurransedyktige Valorant verden.