Shopify Rebellion forlater Dota 2 esports scene

Den umiddelbare fremtiden vil ikke lenger se Shopify Rebellion felt et Dota 2 -team. Organisasjonen har avslørt at den forlater scenen etter å ha falt under standardene den har satt for seg selv.

Denne avgjørelsen betyr at alle spillerne og medarbeiderne som utgjorde laget, har blitt fristilt og kan finne nye muligheter andre steder. Det skal imidlertid sies at dette sannsynligvis ikke er et fast farvel, og mer av en pause fra scenen, ettersom Shopify Rebellion fortsetter å holde øye med konkurransedyktige Dota 2 og gjøre comeback hvis øyeblikket krever det.

I sin helhet forklarer uttalelsen som har bekreftet denne retningsendringen :

"Det smerter meg å dele dette, men for øyeblikket har vi tatt den vanskelige beslutningen om å gå bort fra Dota 2. Vi slipper hele listen vår ubetinget, med umiddelbar virkning, slik at de sømløst kan forfølge sine neste muligheter. Jeg håper de alle finner nye hjem og fortsetter å briljere med sitt utrolige talent og engasjement for nye lag.

"Jeg er sikker på at dette er et "vi ses snart" snarere enn et farvel. Mens vi tar en pause, vil jeg alltid holde et øye med Dota. For nå kan du satse på at jeg vil være der med deg og heie på favorittspillerne mine som fan under TI.