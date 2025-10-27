Shopify Rebellion kåret til vinner av Halo World Championship 2025

HQ

Halo Championship Series har kommet til en avslutning for nok et år. Etter noen slitsomme måneder med action, er konkurransescenen nå igjen i ro etter en travel helg som til og med inkluderte avsløringen av fremtiden til Halo.

Når det gjelder esports-siden av aktivitetene, fant den store finalen i går kveld sted i Seattle, der Shopify Rebellion og OpTic Gaming møtte hverandre. Det var en stor kamp mellom to av sesongens beste organisasjoner og tropper, der den ene til slutt dominerte den andre.

Shopify Rebellion kom ut på topp etter å ha beseiret OpTic Gaming 4-1. Dette resultatet betyr at Shopify Rebellion dro hjem med $ 400,000 XNUMX i premiepenger pluss det siste trofeet i Halo Infinite -epoken i HCS.

Det er uklart hva fremtiden vil holde for konkurransedyktig Halo siden Halo: Campaign Evolved ikke inkluderer en flerspillerdel, men vi blir fortalt at "HCS vil komme tilbake", noe som betyr at vi snart kan forvente en ny Halo kunngjøring fra Halo Studios?