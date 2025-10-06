Shopify Rebellion løfter trofeet i sesongens siste Halo Championship Series Major

HQ

Halo Championship Series er nesten i boks. Årets siste Major er nå avsluttet, og de beste lagene og spillerne har avsluttet sin tid i Charlotte, North Carolina, for majoren som ble arrangert på FaZe Clan.

Dette er en viktig begivenhet ettersom halvparten av frøene til den forestående World Championship deles ut her, men bare fordi det er tilfelle, betyr det ikke at det ikke er en seierherre som er verdt å rapportere om også.

Etter en ganske dominerende turnering der den bare droppet to kart over de fire seriene den spilte, har Shopify Rebellion blitt kalt mester etter å ha overvunnet FaZe Clan i finalen på en 4-1 måte. Dette betyr at Shopify Rebellion er på vei hjem med pokalen og Worlds -stedet, pluss $ 100,000 XNUMX i premiepenger også.

Når det gjelder lagene som kvalifiserte seg til Worlds på dette arrangementet, i tillegg til Shopify Rebellion og FaZe Clan, OpTic Gaming, Spacestation Gaming, TSM, Envy, Akave Esports, og Mindfreak alle stanset sine billetter også.