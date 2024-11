Shopify Rebellion slipper tre av sine Halo-stjerner

HQ

Det ser ut til at Shopify Rebellion gjør store endringer i hvordan den opererer i en verden av konkurransedyktig Halo esports. Organisasjonen har kunngjort at den slipper tre av sine aktive spillere, og at for tiden, bortsett fra trener Nick "Bestman" Johnson, er det bare Preston "Cykul" Sipes som er igjen på laget.

Alle tre av Billy "Mental" Putnam, Michael "Soul Snipe" Girgis og Donnie "Suppressed" Lopez forlater laget, med Shopfiy Rebellion som ennå ikke kommenterer hvordan den har til hensikt å erstatte dem.

Hvem mener du Shopify Rebellion bør signere for å komplettere Halo Infinite -troppen?