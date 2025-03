Showrunner for Amazons God of War tilpasning har ikke spilt spillene

HQ

Amazon Prime Video slo gull når det gjaldt videospilltilpasninger med Fallout i fjor, og mens det jobber med en andre sesong av det populære post-apokalyptiske showet, skaper selskapet også en annen massiv videospilltilpasning i God of War.

Vi har visst om God of War -serien en stund, som kommer fra showrunner Ronald D. Moore, mannen bak Battlestar Galactica, Outlander og For All Mankind. I Katee Sackoff-showet bekreftet Moore at Amazon allerede har gitt grønt lys for to sesonger av serien, og at han har prøvd å spille spillene.

"Prøvde" er nøkkelordet der, for Moore fortalte at selv om han gjorde sitt beste, klarte han ikke å finne ut hvordan man bruker en moderne kontroller. "Jeg er ikke en gamer," innrømmet han. Dette kommer selvfølgelig til å irritere noen fans, men hvis vi ser på Fallout, var det mange involverte, som Walton Goggins og Ella Purnell, som ikke kunne hevde at de hadde spilt alle spillene fra ende til annen, men som likevel leverte verdige prestasjoner.