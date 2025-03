Shrek erobrer Bohemia i morsom Kingdom Come: Deliverance II-parodien

HQ

I årenes løp har vi satt søkelyset på en samling morsomme parodier fra skapere, og en av våre favoritter er YouTuberen eli_handle_b.wav. Denne personen leverte til verden den fantastiske Mr. Bean i Cyberpunk 2077, Woody i Red Dead Redemption 2, The Penguins of Madagascar i Baldur's Gate III, og nå er de tilbake.

Denne gangen er fokuset Warhorse Studios' Kingdom Come: Deliverance II, og parodien ser Shrek ta til Kingdom of Bohemia for å bli med på Hans og Henrys eventyr. Vi får se en samling av de ikoniske øyeblikkene fra åpningsdelen av spillet sett fra et trolls perspektiv, inkludert scenen der Hans blir dekket av bæsj ved slottsporten, noe Shrek gjør betydelig mer motbydelig.

Ta en titt på den fantastiske videoen fra eli_handle_b.wav nedenfor, og la oss få vite hvem du vil se ta seg av Bohemia neste gang?