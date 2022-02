HQ

De av dere som leser anmeldelsene mine har kanskje lagt merke til at et godt kampsystem som føles og ser bra ut kan utgjøre ganske mye, så når et spill nærmest utelukkende fokuserer på dette er det ikke rart at det står på ønskelisten. Derfor er det en glede å si at Sifu leverer akkurat på dette området selv om enkelte andre ting ikke imponerer like mye.

For det er tydelig at Sloclap har tatt lærdom av tilbakemeldingene etter Absolver. Kontrollene i Sifu virker kanskje simple på papiret, men for å bruke en klisjé er systemet lett å lære - vanskelig å mestre. Som veldig mange andre spill kan du veksle mellom lette og trege angrep mens fiendenes unngås eller kontres basert på hvor godt du timer kommandoene dine. Det som skiller dette fra de helt gjennomsnittlige spillene er dybden og utfordringen som serveres. Her er det ikke bare å trykke febrilsk på alle knapper og håpe det beste. I stedet er det viktig å lese fiendenes angrep og deretter finne en åpning for dine egne heftige slag, spark og kast som er som tatt ut av de beste nevekamp-scenene fanget på film takket være veldig fete animasjoner og passende electronic-musikk.

Selv vanlige fiender kan blokkere eller kontre forsøkene dine, så mye handler om å lære seg hva de kan gjøre og bruke de nydelige omgivelsene på best mulig måte. Om det bare er å rulle over en sofa for å spre fiender litt, sparke en flaske rett i trynet på noen for å få litt pusterom eller slå en person inn i en vegg for ekstra skade. Dette gjør både slik at kampene flyter bedre og ser kulere ut siden alt føles såpass naturlig og realistisk. Sistnevnte reflekteres også ved at Sifu har tatt inspirasjon fra Sekiro: Shadows Die Twice sitt skade-system siden du og fiender ikke bare har en helsemåler, men også en for såkalt "Structure".

Siden fiendene er smarte nok til å beskytte seg selv kan det jo til tider bli vanskelig å skade dem direkte, så da er et annet alternativ å slite dem ut ved å time blokkeringer perfekt eller gjøre en del skade over kort tid. Da sprenges motpartens Structure-måler, noe som gjør at vedkommende nærmest blir paralysert i et par sekunder. Da kan du aktivere spesielle Takedowns som eliminerer vedkommende på spektakulært vis i tillegg til å lege deg litt. Kontringsangrep vil gjøre ekstra skade på denne måleren, så det er alltid viktig å vurdere risiko opp mot belønningen som venter om du lykkes. Særlig siden du ikke tåler spesielt mye heller.

Sammenligningene med Sekiro og Souls-spillene stopper tross alt ikke bare med den utholdenhetsaktige måleren, men også vanskelighetsgraden. Én av grunnene til at det alltid er viktig å være obs på hva som er rundt deg er at man lett kan la seg overvelde og dø ganske raskt i kamper mot fire, fem stykker. Personlig synes jeg utfordringene er såpass godt balanserte (utenom sistebossen som er langt mer krevende enn noen av de andre) at du enten har tatt en del skade eller sitter igjen med et stolt smil og veldig høy puls etter å ha gjort alt perfekt. Det skader ikke at du kan stå opp igjen en del ganger etter å ha blitt beseiret heller.

I stedet for å dø vil et magisk bånd gjenopplive deg under kampen i bytte mot at du eldes. For hver gang du dør vil du eldes ett år mer enn forrige gang, så klarer du ikke drepe en ekstra sterk fiende slik at telleren senkes ett nivå før du dør igjen vil du for eksempel gå fra kun to år eldre til tre. Hvert tiår som går vil gjøre deg litt sterkere, men også senke helsen din. Når du har blitt 70 eller mer vil du faktisk dø og måtte starte på nytt om noen beseirer deg. Med mindre du har brukt nok erfaringspoeng til å åpne ferdigheter permanent i stedet for bare den ene runden må du da starte på blanke ark utenom samleobjektene dine. Et ganske kult system som gjør at risikoen blir stadig høyere, og siden alderen og økningstelleren fortsetter mellom hver av de fem stedene blir det spesielt gøy å prøve de første om og om igjen i håp om å være så ung som mulig i de vanskeligste kampene. Dessverre kan dette bli kjedelig i lengden.

Selv om Sifu faktisk er overraskende variert ved å veksle mellom kamper i både to og tre dimensjoner mot en håndfull fiendetyper på godt designede og iøynefallende steder blir det jo tross alt ganske ensformig å måtte kjempe mot de samme personene om og om igjen. Siden utviklerne ønsker at det skal være relativt lett å lære seg angrepene og bevegelsene til fiender endres absolutt ingenting for hver gjennomspilling, så du vet akkurat hva som venter bak enhver krok i motsetning til for eksempel Dead Cells, Hades og Returnal. Kosteskaftene, balltreene, jernstengene, flaskene og de andre våpnene er også plassert på de samme plassene. Fint å ha mulighet til å nærmest perfeksjonere rundene sine, men også ødeleggende for gjenspillingsverdien selv om enkelte samleobjekter åpner en ny del eller snarvei på andre baner.

Noen runder kan på toppen av det hele bli ekstra kjedelige eller irriterende siden kameraet kan være ganske ødeleggende til tider om det kommer nærme en vegg. Plutselig er en fiende såpass nærme deg og veggen at det er nesten umulig å se hva som skjer, og når du som sagt lett blir overumplet vil slikt ofte få store konsekvenser.

Ikke at det har stoppet meg fra å tilbringe over 15 timer med spillet selv om Horizon Forbidden West er rett ved siden av på PS5en. Dette siden Sifu har ett av de beste kampsystemene i et spill noen gang og hvordan dette forsterkes av en stilfull grafisk stil og musikken som flyter glimrende inn i det som skjer på skjermen. Å prøve å fullføre spillet så ung som mulig, teste ut nye angrep og prøve ut noen ekstra utfordringer som blir tilgjengelige etter å ha fullført historien første gang bringer meg jevnlig tilbake til ett av de beste spillene i sjangeren på flere år selv om det relativt lave budsjettet fremheves i hvor monotont det blir etter hvert og uvennlig kameraet kan være.