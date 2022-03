Sifu feirer 1 million spillere med skrytevideo

HQ

Siden det vesle indiespillet ble sluppet i en meget travel februar fryktet jeg at Sifu ikke ville selge like godt som det fortjener, men heldigvis virker det som om dette ikke blir tilfellet.

Utviklerne i Sloclap avslører i en pressemelding at Sifu nå har solgt over 1 million eksemplarer. I tillegg har de offentliggjort en video som fremhever noen av de mest positive anmeldelsene spillet har fått. For de som måtte lure viser det seg at omtrent 45 prosent av alle spillere nå har kommet seg gjennom The Club, samtidig som at 150,000 av oss også har slått sistebossen. Dermed virker det som om stadig flere blir bedre for hver dag som går.