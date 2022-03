Sifu gjør etterlengtet endring i ny oppdatering

HQ

I går kunne Sloclap feire at Sifu allerede har solgt over 1 million eksemplarer, men utviklerne ligger ikke på latsiden av den grunn. Vi har allerede hørt snakk om å implemenere vanskelighetsgrader og lignende. Før den tid er det likevel tid for å gjøre et par andre etterlengtede endringer.

Nå kan de av dere som eier PC-utgaven av Sifu laste ned en ny oppdatering som blant annet gjør kameraet litt bedre og ikke minst lagrer Shrine-valgene dine hver gang du fullfører en bane. Dermed trenger du ikke lenger å slite med tidligere valg om du etter hvert finner ut at andre oppgraderinger passer bedre for de resterende utfordringene. Oppdateringen fikser også enkelte måter noen spillere utnytter mekanikker på for å gjøre utfordringene langt lettere. PlayStation-spillere må vente til mandag før disse endringene kommer dit:

Sound design





Added Mandarin Chinese voice over



‍Design





Tweaks on camera : a pass has been done on all levels to remove camera collision and visibility on some level environments that could block the view during combat.



Fixed the infinite loop exploit of hitting an enemy already down with the sweep attack.



Fixed an issue where Fajar would stop attacking the player in the second phase



Fixed the Blade technique infinite loop exploit against Kuroki



The shrine rewards unlocks are now always saved when finishing a level. (It was only saved if the level was finished with a younger age before)



‍UX/UI





High Contrast Display is now available for Playstation users



Display additional input combinaison on controller layout



Fixed issues with remapping Focus for keyboard users



Fixed subtitles being cropped when resizing



‍HUD





Fixed issue for the Japanese PS4 version where remapping the interaction input could block the navigation in some menus.



‍Dev





Fixed multiple bugs and crashes



Performance optimization



Art