Sifu selger knallbra og skal bli lettere

Som forventet er det delte meninger om Sifu, men jeg digger det veldig. En av grunnene til uenighetene er selvsagt vanskelighetsgraden siden dette skjer hver gang et slikt spill lanseres, men heldigvis har Sloclap fremragende nytt både for oss som virkelig liker spillet og de som synes det er for vanskelig.

De franske utviklerne avslører at Sifu allerede har solgt over 500,000 eksemplarer disse fire første dagene. Forhåpentligvis vil dette veldig imponerende tallet fortsette å vokse også etter kveldens annonsering.

Steve "Blind Gamer" Saylor har fått æren av å fortelle at gratis oppdateringer skal gjøre spillet langt mer tilgjengelig etter hvert. Håpet er å blant annet introdusere vanskelighetsgrader, mer omfattende undertekster, muligheten til å ikke høre fottrinn om man går inn i vegger eller andre hindringer, ha langt sterkere kontraster og et par andre ting som skal gjøre det lettere å spille for de som bare misliker vanskelighetsgraden og de som har en form for nedsatt funksjonsevne.