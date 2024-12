Sifu-skaperne avslører spesielt fotballspill kalt Rematch

Sifu-utvikleren Sloclap har avslørt sitt neste spill, og det er et sportsspill som heter Rematch. Spillet er et kjærlighetsbrev til den fantastiske sporten, bare med en helt annen tolkning enn FIFA/EA Sports FC.

Her spiller du som en del av et five-a-side-lag på innstengte baner hvor man kan gjøre ganske fiffige triks mens en kul presentasjon hever opplevelsen enda noen hakk. Vi får se om dette klarer å gjøre det samme med fotball som Sifu gjorde for martial arts når Rematch slippes sommeren 2025.