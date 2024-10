Silent Hill 2 Remake er det raskest solgte spillet i serien.

HQ

Konami har kunngjort at Silent Hill 2 Remake har solgt over én million eksemplarer på bare tre dager - en bemerkelsesverdig bragd, spesielt med tanke på at det er en nyinnspilling av et spill som er over tjue år gammelt.

Dette gjør det også til den raskest selgende tittelen i hele Silent Hill-serien. Spillet har fått over 95 % positive anmeldelser på Steam, og mange fans etterlyser nå remakes av både Silent Hill 1 og Silent Hill 3. Selv om ingen vet hva fremtiden bringer, pleier sterke salgstall å øke interessen for lignende prosjekter. Vi får håpe at det kommer mer, slik at vi får mange skremmende øyeblikk å se frem til.