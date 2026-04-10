Silent Hill 2 Remake-skuespillerne dukker opp på MCM Comic Con London i mai

Nylig fikk vi muligheten til å dele nyheten om at MCM Comic Con London i mai vil ha ikke bare én, ikke to, men tre sentrale skuespillere fra Resident Evil Requiem, med stjernene bak Grace og Alyssa Ashcroft, og den unge Emily, alle til stede på messen.

I tillegg til dette er det nå bekreftet at noen av de viktigste Silent Hill 2 Remake -veteranene også vil være til stede, med både Luke Roberts (som spilte James Sunderland) og Salóme Gunnarsdóttir (Mary Shepherd-Sunderland) på messen.

Både Roberts og Gunnarsdóttir vil være til stede under lørdags- og søndagsdelen av showet, hvor de vil kunne skrive autografer og stille opp på bilder, i tillegg til å delta i et panel som vi snart vil få mer informasjon om.

De nøyaktige datoene for MCM Comic Con London er mellom 22. og 24. mai.