Silent Hill 2 Remake, Until Dawn og V Rising er blant PS Plus Extra- og Premium-spillene denne måneden

Det er kaldt i luften. Bladene faller fra trærne. Partneren din slutter ikke å plage deg om hvilket kostyme du skal ha på deg i år. Det stemmer, det er oktober, baby. Når nettene blir lengre og været blir dårligere, blir det desto mer fristende å spille om kvelden, og PlayStation Plus har fylt opp spillkatalogen med noen passende nyheter.

Silent Hill 2 RemakeVi har fått noen passende nye oppføringer i PlayStation Plus-katalogen: PS5-versjonen av Until Dawn, V Rising og Poppy Playtime: Kapittel 1 gir oss alle noen skumle opplevelser å treffe denne Halloween-sesongen. Selv om V Rising ikke deler skrekktemaet til de andre spillene som er oppført, kan vampyrestetikken hjelpe deg til å føle at du omfavner Halloween hvis du ikke er fan av å bli skremt ut av et nytt par bukser.

Yakuza: Like a Dragon, As Dusk Falls og Wizard with a Gun stiller også opp i spillkatalogoppføringene som kommer den 21. oktober. Hvis du er en som har splashet ut på PS Plus Premium, kommer Tekken 3 også til klassikerbiblioteket samme dag.