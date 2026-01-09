Silent Hill-forfatteren forklarer at Silent Hill ikke er navnet på en by, men et fenomen

HQ

Silent Hill -serien har alltid vært omgitt av mystikk og intriger, og Silent Hill 2 har for eksempel en slutt som er åpen for tolkning. Hva som egentlig skjedde med James Sunderland i det spillet, kan avhenge av hvilken slutt du får og hvordan du forstår den videre fortellingen, og denne typen tolkninger sprer seg også til hele serien og selve innholdet i Silent Hill.

Hva i all verden er det vi snakker om? Det er jo bare tull, ikke sant? Kanskje, men samtidig er Silent Hill ment å være en amerikansk by, så hvordan kan Silent Hill f ta serien til Japan? Nå har vi en forklaring som til og med bidrar til å forklare noen av de mer uklare delene av den videre historien.

Serieforfatteren Ryukishi07 satte seg nylig ned med Famitsu (oversatt av GamesRadar+) for å snakke om det siste kapittelet i serien, der han bemerket at Silent Hill ikke er et fysisk sted.

"Jeg diskuterte mange ting med serieprodusent Okamoto i et møte etter at jeg fikk forespørselen [om å skrive Silent Hill f,]. Som "Hvorfor foregår det i Japan?" og "Hva er egentlig Silent Hill?". Til slutt kom vi frem til at Silent Hill ikke bare er navnet på et sted, det er et fenomen. Når jeg ser tilbake, tror jeg at jeg klarte å skape en ganske tilfredsstillende base for historien og verdenen ut fra dette."

Denne tankegangen gir faktisk veldig god mening og åpner også døren for langt mer varierte Silent Hill -eventyr i fremtiden, noe som vil være nødvendig hvis Konami ønsker å realisere målet om å debutere med et nytt Silent Hill-spill hvert eneste år.

Hva er din tolkning av Silent Hill?