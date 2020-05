Silent Hill klart for Dead by Daylight

Du ser på Annonser

De siste månedene har det gått mange rykter om at Sony jobber med en reboot av Silent Hill, og dagens annonsering vil nok ikke gjøre forhåpningene om en gjenopplivning mindre.

Det viser seg nemlig at det nye Dead by Daylight-kapittelet Behaviour har hintet til er selveste Silent Hill. Nærmere bestemt er det Pyramid Head, eller The Executioner som de kaller han i spillet, som blir den nye slemmingen, mens Silent Hill 3s Cheryl Mason blir et nytt offer. På toppen av det hele får vi et nytt kart kalt 'Midwich Elementary School' map, og du kan teste det selv på PTB-serverne allerede i dag eller vente til den 16. juni når kapittelet lanseres for fullt.