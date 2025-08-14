Silent Hill-komponisten vil gjerne lage et Resident Evil-soundtrack

HQ

Når det gjelder japanske skrekkfranchiser, finnes det kanskje ikke to bedre eksempler enn Silent Hill og Resident Evil. Begge har overlevd generasjoner og vist seg å være en hit da de opprinnelig debuterte og fortsatt er det i dag, men til tross for denne suksessen har de to aldri delt på ett viktig område: nemlig Akira Yamaoka.

Veterankomponisten har jobbet med Silent Hill i mesteparten av sin karriere, men han har ennå ikke tatt spranget til Resident Evil. Etter utallige år og flere utgivelser med Konami håper Yamaoka at han en dag kan prøve seg på Capcoms konkurrent, noe som ble bekreftet i et nylig intervju.

I en samtale med YouTuber DarkSwitch ble Yamaoka spurt om hvilken drømmefranchise han kunne tenke seg å jobbe med, og han svarte :

"Vel, jeg vil veldig gjerne jobbe med Resident Evil-serien. Det er et skrekkspill jeg pleide å spille mye, så det ville vært flott om jeg kunne få sjansen."

Selv om det er uklart om han noen gang kommer til å jobbe med Resident Evil, har Yamaoka mange Silent Hill -prosjekter på gang, blant annet er han tilbake som komponist for Silent Hill f i september, og han har også komponistoppgaver for Return to Silent Hill -filmen.