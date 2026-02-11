Silent Hill: Townfall som skal presenteres mer inngående fredag morgen

HQ

Det kommer til å bli en veldig, veldig tøff fredag morgen for de europeiske spillerne der ute, da sent på torsdag vil den neste (og helt massive) State of Play-showcase fra PlayStation skje fra 22:00 GMT / 23:00 CET. Med en oppvisning som varer i over en time, regner du kanskje allerede med å legge deg ganske sent den kvelden, men det viser seg at du ikke kommer til å falle i søvn så fort som du hadde håpet.

Konami har nemlig avslørt at en ny Silent Hill Transmission er på vei, og denne vil følge kort tid etter det kommende State of Play. Betyr dette at det er en forbindelse mellom de to? Det er mulig. Men det vi vet er at showet vil presentere en større titt på Silent Hill: Townfall samtidig som vi deler "de siste oppdateringene fra Silent Hill-serien".

Starten på denne sendingen er satt til 00:00 GMT/1:00 CET om morgenen den 13. februar, så ja, det kommer til å bli litt av en sen kveld ...