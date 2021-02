Silent Hill-skaperen vil blande grøss og hverdagslig mystikk i nytt spill

Du ser på Annonser

Keiichiro Toyama (Silent Hill, Siren og Gravity Rush), Junya Okura (Siren og Gravity Rush) og Kazunobu Sato (Siren, Puppeteer og The Last Guardian) var relativt hemmelighetsfulle da de forlot PlayStation og dannet Bokeh Game Studio i desember, men nå har vi fått vite litt mer om det første spillet deres som selvstendige utviklere.

I den nyeste videodagboken fra Bokeh gjentar Toyama-san at de forlot Sony og PlayStation for å lage sine egne spill i stilen de ønsker. Som jeg spekulerte i desember betyr dette noe skummelt med det som må kunne sies å være meget spesielle figurer. Videodagboken viser enda flere konsepttegninger av humanoide skapninger som nærmest går i oppløsning, og han sier at dette blir et langt mørkere spill enn det vi har fått fra dem i det siste. Denne gangen ønsker han likevel å blande grøss med underholdende mystikk som får oss til å reflektere over virkeligheten og hvor fredfullt vi egentlig lever. Håpet er å skape spill folk vil huske i ti eller tjue år senere, noe han vel allerede har bevist er mulig med Gravity Rush, Silent Hill og Siren. Forhåpentligvis lykkes de denne gangen også.