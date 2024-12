Sinatraa gir ut en uttalelse om beskyldninger om seksuelle overgrep mot ham

HQ

Et av de største navnene i esports i Nord-Amerika på slutten av 2010-tallet og starten av 2020-tallet var Jay "Sinatraa" Won. Han var en høyt dekorert profesjonell Overwatch -spiller, med flere Overwatch Leagues og en MVP til navnet sitt, før han byttet til Valorant og fant suksess også. Alt dette ble imidlertid skjemmet av beskyldninger om seksuelle overgrep mot esportstjernen, beskyldninger som aldri virkelig har blitt ryddet til tross for etterforskning fra lokale myndigheter og til og med Riot Games.

Påstandene ble fremsatt tidlig i 2021 og førte snart til at Sinatraa ble suspendert fra konkurrerende Valorant. Ettersom ingenting av substans så ut til å komme fra etterforskningen, så han ut til å komme tilbake til den konkurransedyktige verdenen i 2022 uten nevneverdig nytte, og nå, to år etter dette, har han tatt til sosiale medier for å gi sin fulle uttalelse om situasjonen.

Du kan lese den lange uttalelsen nedenfor, men noen av hovedpunktene er at Sinatraa fortsatt tilbakeviser anklagene, og at utestengelsen for å nekte å samarbeide kom fordi han antok at personen som kom med anklagene ville presentere videoen som angivelig fungerte som bevis, og at han ikke trengte å gjøre det. Han hevder også at utestengelsen var skadelig, og at Riots esportssjef Alex Francois likte et innlegg om etterforskningen før den startet, og at "det virker som om han allerede hadde bestemt seg".

Han avslutter mot slutten med å si "Det eneste jeg virkelig er lei meg for, er den negative effekten situasjoner som min kan ha på ekte overlevende med ekte historier. Jeg håper virkelig at situasjoner som min ikke tar motet fra overlevende etter overgrep/seksuelle overgrep. Hvis du er en overlevende, håper jeg at du kan dele historien din og bli hørt, for ondskap trenger å bli avslørt."