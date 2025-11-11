Singapore ønsker å anerkjenne e-sport som en offisiell idrett

HQ

Esports har vokst mye gjennom årene over hele verden, men i Asia er det betydelig mer populært og inngrodd i samfunnet enn det er i Vesten, hvor det er mer av en nisjeinteresse. Beviset på dette kommer fra Singapore, der landet i et oppdatert lovforslag som ble delt i forrige uke, har avslørt sitt håp om å klassifisere e-sport og tankesport under sin offisielle definisjon av ordet "sport".

I følge Esports Insider kommer dette trekket i en endring av Singapore Sports Council Act 1973, og selv om det ennå ikke er godkjent og vedtatt, vil det se ut til å utvide rekkevidden til Singapore Sports Council til å omfatte esports og andre ikke-tradisjonelle atletiske disipliner.

Når det gjelder henvisningen til "tankesport", omfatter dette aktiviteter som sjakk og bridge, med førstnevnte til og med å være en konkurransedyktig aktivitet som blir stadig mer populær blant esportspublikummet.

Hvis lovforslaget blir vedtatt, håper man også å kunne etablere opplæringsinstitusjoner for idrettsutøvere og sette nye standarder for trenere og idrettsvitenskap, alt sammen tiltak som tar sikte på å forbedre Singapores idrettskultur.