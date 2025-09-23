Singapore-turister risikerer utvisning i Norge på grunn av dronehendelse

HQ

I går kveld fikk vi nyheten om at Københavns lufthavn stengte etter at "store droner fløy i området". Litt senere fikk vi også nyheten om at Oslo lufthavn innstilte flyvninger etter at det ble oppdaget droneaktivitet. Nå får vi nyheten om at et singaporsk par kan bli utvist fra Norge etter at de angivelig skal ha fløyet en drone over Oslo sentrum, der slik aktivitet er strengt forbudt. Paret ble pågrepet i nærheten av landemerker som festningen og operahuset, og påtalemyndigheten bekrefter at det kan bli aktuelt med utvisning. En drone er selvsagt noe helt annet enn en militær drone, men hendelsen fant sted bare timer før det ble observert droner som forstyrret flyvninger i Danmark og Norge, selv om politiet ikke så noen direkte kobling mellom hendelsene. Europeiske land har vært i alarmberedskap på grunn av en økning i uautorisert droneaktivitet, noe som har skapt bekymring for sikkerhet og overvåking. Hva synes du om den nåværende situasjonen med droner? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go!