Siste nytt: Novak Djokovic bekrefter at han går glipp av Madrid Open på grunn av skade

Novak Djokovic har bekreftet at han ikke kommer til å spille Mutua Madrid Open neste uke, den neste Masters 1000-turneringen i grussesongen. "Jeg fortsetter å restituere meg for å være tilbake snart. Hasta pronto!", skrev den 38 år gamle serberen på X, og forlenger dermed fraværet fra turneringen siden han tapte for Jack Draper i åttedelsfinalen i Indian Wells.

Djokovic ble faktisk sett i Madrid i går kveld, hvor han overvar en basketballkamp i Real Madrid i Euroleague, sittende ved siden av Luka Doncic. Han var også på trening i Marbella, men sa til journalister at han kunne gå glipp av turneringen på grunn av en skade. Nå har han bekreftet at han står over turneringen.

I år var hans eneste andre turnering Australian Open, hvor han nådde finalen, men tapte mot Carlos Alcaraz. I hans alder er hovedmålet å vinne sin rekordstore 25. Grand Slam-turnering, så han vil fokusere på å komme tilbake i form til Roland Garros, som spilles mellom 18. mai og 7. juni.

Trekningen til Madrid Open finner sted neste mandag. Jannik Sinner og Carlos Alcaraz skal etter planen delta, men det ville ikke være overraskende om de også trekker seg: Sinner på grunn av for mange kamper og Alcaraz på grunn av håndleddsskaden som allerede fikk ham til å trekke seg fra Barcelona Open.